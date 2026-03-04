1 di 24
© Afp | Golaghat in Assam, India 
Eclissi lunare

Le splendide immagini della "luna rossa" nei cieli di tutto il mondo

Il fenomeno si verifica quando la Terra passa tra il Sole e la Luna piena, proiettando un'ombra gigantesca sulla superficie del nostro satellite e lo tinge di rosso

04 Mar 2026 - 10:31
24 foto
eclissi lunare
luna rossa