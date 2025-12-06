Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 5
© ufficio-stampa | Parigi
© ufficio-stampa | Parigi
© ufficio-stampa | Parigi

© ufficio-stampa | Parigi

© ufficio-stampa | Parigi

LA CLASSIFICA DI Euromonitor

Le città più attraenti al mondo

Roma e Milano al quarto e quinto posto della classifica delle cento migliori destinazioni cittadine nel mondo per il 2025. Parigi in vetta, seguono Madrid e Tokyo

06 Dic 2025 - 15:49
5 foto
citta