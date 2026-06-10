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a Barcellona

Papa Leone XIV benedice la "Torre di Gesù Cristo" della Sagrada Familia

Il Pontefice ha inaugurato la torre più alta della basilica con i suoi 172,5 metri di altezza

10 Giu 2026 - 22:03
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