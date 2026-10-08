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nella regione di Donetsk

Kiev, 30 morti in un raid russo a Kramatorsk: colpiti due autobus

Il bilancio reso noto dal capo dell'amministrazione statale regionale ucraina di Donetsk, Vadym Filashkin

08 Ott 2026 - 12:01
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