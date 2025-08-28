Logo Tgcom24
NELLA NOTTE

Kiev, i russi lanciano raid su larga scala: morti e distruzione

Missili ipersonici Kinzhal e droni hanno preso di mira fabbriche militari-industriali e basi aeree ucraine. Ma gli attacchi hanno danneggiato anche molti altri edifici, provocando vittime

28 Ago 2025 - 12:04
