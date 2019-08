Israele vieta l ingresso a due deputate del partito democratico Usa: scoppia la polemica

E' polemica per la decisione di Israele di vietare l'ingresso nel Paese a due deputate Usa, Ilhan Omar e Rashida Tlaib, membri dell'ala sinistra del partito democratico, che avevano in programma di atterrare nel weekend a Tel Aviv per visitare i territori palestinesi occupati. La scelta, ha detto il vice ministro degli esteri Tzipi Hotovely, "è in linea con la politica di negare l'ingresso a chi sostiene il boicottaggio di Israele". In precedenza così Donald Trump su Twitter: "Israele darebbe prova di grande debolezza se consentisse alle parlamentari Omar e Tlaib di recarvisi in visita. Loro odiano Israele e tutto il popolo ebraico e non c'èniente che possa essere detto o fatto per far cambiare loro idea".