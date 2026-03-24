1 di 7
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

Le immagini

Israele, attacco missilistico iraniano a Tel Aviv: almeno sei feriti

Secondo funzionari della sicurezza di Israele, la munizione che ha colpito Tel Aviv conteneva circa 100 chilogrammi di esplosivo, e ha causato danni diffusi a edifici e veicoli.

24 Mar 2026 - 08:44
7 foto