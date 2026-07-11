Iran, anche Giorgia Meloni nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei | Con la tuta arancione insieme a Netanyahu e Trump

Si tratta della "lista nera" pubblicata dal quotidiano iraniano Hamshari, con le "foto segnaletiche" dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, l'ex leader del quale sono appena state celebrate le lunghe esequie. Nello stesso giorno in cui la nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei ha invocato vendetta contro gli assassini del padre, il giornale del Comune di Teheran lo ha preso in parola pubblicando la lista. In questa compaiono anche il primo ministro britannico Keir Starmer, del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Friedrich Merz e di altri esponenti americani e israeliani tra cui il segretario di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth, il comandante del Centcom Brad Cooper, l'ambasciatore Usa in Israele Mike Huckabee, i ministri israeliani della Difesa Israel Katz, degli Esteri Gideon Sa'ar e il capo di stato maggiore delle Idf Eyal Zamir.