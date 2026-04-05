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vasta operazione militare usa

Iran, cosa resta sul campo di battaglia dopo il salvataggio del pilota Usa

Il bilancio sarebbe di 9 morti e 8 feriti nel raid nella provincia iraniana di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad

05 Apr 2026 - 11:54
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