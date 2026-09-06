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L'eruzione e i disagi

Indonesia, voli sospesi a causa dell'eruzione del vulcano Krakatoa: 20mila persone nel caos

Sono sei gli aeroporti del Paese in cui le attività sono state bloccate. L'attività del vulcano è in ripresa da luglio, ma il picco è arrivato negli ultimi giorni

06 Set 2026 - 11:09
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