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nel nord-est del paese

India, fiamme in un albergo di Calcutta: almeno 9 morti

Secondo un funzionario sentito dall'agenzia di stampa indiana Pti, circa 80 persone sono state evacuate dall'edificio

19 Ago 2026 - 07:44
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