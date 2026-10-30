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SPAGNA

Incidente ferroviario di Toledo, i soccorsi subito dopo lo scontro

Lo scontro è avvenuto sulla linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia, quando un treno Renfe si è scontrato con un convoglio fermo sui binari

30 Ott 2026 - 08:15
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