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Incendio a Cap Ferret, centinaia di persone in fuga via mare

Le autorità hanno disposto l'evacuazione della penisola sulla costa atlantica per il rapido avanzare delle fiamme

24 Lug 2026 - 10:02
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