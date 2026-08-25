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CONTRO IL CALDO ESTREMO

In Giappone arriva un frigo per umani

Si chiama Do Hiemon Box ed è una cabina refrigerata pensata per aiutare i lavoratori a recuperare rapidamente dalle temperature estreme

25 Ago 2026 - 11:38
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