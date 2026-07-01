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a econe, in Svizzera

I Lefebvriani consacrano quattro nuovi vescovi: è scisma

Non hanno accolto l'appello di Papa Leone XIV a fermarsi

01 Lug 2026 - 11:29
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