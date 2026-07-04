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Festa del 4 luglio

Gli Stati Uniti compiono 250 anni: le immagini del discorso di Trump al Monte Rushmore

Il presidente Usa ha chiuso la visita ed è rientrato a Washington, dove terrà "un lunghissimo discorso" sul National Mall nel Giorno dell'Indipendenza

04 Lug 2026 - 07:17
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