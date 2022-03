01 marzo 2022 14:39

Gli ex astronauti citano Gagarin: "La Terra è troppo piccola per i conflitti"

Sta facendo il giro del web il post dell'ex astronauta Richard Arnlod, che va volato sullo Space Shuttle "Discovery" nel 2009 portando sulla Stazione spaziale internazionale gli ultimi componenti dei pannelli solari che alimentano la ISS. Arnold ha infatti postato una foto di Jurij Gagarin (primo uomo a volare nello spazio) che tiene in mano una colomba, con una citazione del cosmonauta: "Guardando la Terra da lontano, ci si rende conto che è troppo piccola per i conflitti e abbastanza grande per la cooperazione". Il post è stato poi ritwittato dall'astronauta italiano Luca Parmitano.