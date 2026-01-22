1 di 6
Il progetto americano

Grattacieli futuristici, turismo e lavoro per tutti: ecco la "Nuova Gaza" secondo Trump | Le foto

Secondo Jared Kushner, genero del tycoon, la ricostruzione di Gaza avverrà "in tre anni" e permetterà di raggiungere un tasso di occupazione del 100%

22 Gen 2026 - 14:54
gaza
donald trump
palestina
davos