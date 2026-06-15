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lavori al via in francia

G7 al via a Evian, c'è anche la stretta di mano Trump-Macron

Il presidente statunitense atterra in Europa e annuncia l'accordo raggiunto con l'Iran e l'immenente apertura di Hormuz

15 Giu 2026 - 22:43
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