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Funerale di Ratko Mladic, le immagini da Belgrado

L'ex generale, morto in cella dopo essere stato condannato all'ergastolo per genocidio, è stato salutato dal popolo serbo nella capitale

07 Set 2026 - 13:02
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