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65 funzionari feriti

Francia, proteste studentesche: oltre 100 scuole danneggiate

Le movimentazioni servivano a denunciare la carenza di insegnanti e le condizioni degli istituti scolastici 

02 Ott 2026 - 09:40
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