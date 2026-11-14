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Altro weekend di proteste

Da Macron di cartapesta a George Orwell: le foto dei cortei in Francia

In tutto il Paese sfilano i manifestanti, contro il carovita e altri temi. A Parigi potrebbero scendere in piazza anche 60mila persone

14 Nov 2026 - 16:39
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