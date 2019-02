Francia, migliaia in piazza contro l antisemitismo

Migliaia di persone hanno manifestato nelle strade di Parigi e di diverse città francesi contro l'antisemitismo, anche a seguito della profanazione di un centinaio di tombe in un cimitero ebraico. La dimostrazione nella Place de la Republique è stata una delle numerose organizzate in tutto il Paese in risposta all'aumento di atti antisemiti, crimini di odio che hanno innescato un fiume di indignazione e condanne in Francia e in Israele. A convocare la manifestazione sono stati 18 partiti politici, mentre in piazza sono scesi anche il premier Edouard Philippe e altri ministri.