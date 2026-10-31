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Alta l'allerta

Francia, l'atto "tre" delle manifestazioni contro il caro vita: migliaia di persone in piazza

Cartelli, striscioni e c'è anche chi si è unito ai cortei con il costume da Halloween. Le autorità francesi monitorano, ma sono presenti anche con mezzi blindati

31 Ott 2026 - 16:06
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