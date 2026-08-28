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l'ondata simile a uno tsunami

Frana tra Tibet e Nepal, le immagini dei soccorsi e dei villaggi devastati

Gli operatori continuano a lavorare alla ricerca dei dispersi nella zona. Alcune centinaia di persone sono già state tratte in salvo e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale

28 Ago 2026 - 18:02
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