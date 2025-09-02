Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 7
© Movimento/Esercito di Liberazione del Sudan
© Movimento/Esercito di Liberazione del Sudan
© Movimento/Esercito di Liberazione del Sudan

© Movimento/Esercito di Liberazione del Sudan

© Movimento/Esercito di Liberazione del Sudan

distrutto un villaggio

Frana in Sudan, oltre mille morti nel Darfur

Distrutto un intero villaggio, nella zona occidentale del Paese, come ha riferito il Movimento/Esercito di Liberazione del Sudan, il gruppo armato che controlla la regione

02 Set 2025 - 07:55
7 foto
sudan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri