27 ottobre 2023 19:33

Fotogallery - Israele accusa Hamas: "Ospedale a Gaza è loro quartier generale"

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, ha accusato il movimento islamista palestinese Hamas di avere diverse strutture sotterranee sotto l'ospedale Shifa a Gaza City, il più grande della Striscia di Gaza. Hagari ha spiegato che queste presunte strutture verrebbero utilizzate "per dirigere attacchi contro Israele", aggiungendo che "ci sarebbero diversi tunnel che conducono alla base sotterranea dall'esterno dell'ospedale, in modo che i membri di Hamas non abbiano bisogno di entrare nell'ospedale per raggiungerla". In seguito alle accuse di Hagari, un membro di Hamas, Izzat al Rishq, ha smentito affermando che "non c'è alcun fondamento di verità in ciò che ha riferito il portavoce dell'esercito nemico" e che Israele "sta spianando la strada per un nuovo massacro contro il popolo palestinese".