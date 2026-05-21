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Flotilla, l'arrivo a Roma di Carotenuto e Mantovani

Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele.

21 Mag 2026 - 10:05
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