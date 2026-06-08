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Diversi edifici crollati

Filippine, terremoto di magnitudo 7.8: almeno dodici morti e oltre 200 feriti

Scossa al largo dell'isola meridionale, crolli in diverse aree. Revocate dopo alcune ore le allerte per le onde anomale nel Pacifico

08 Giu 2026 - 08:38
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Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno dodici vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare, a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao, ed è stato registrato dall'US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1, avvertita nella stessa regione. 

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