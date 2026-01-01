Logo Tgcom24
a crams-montana

Festa di Capodanno finisce in tragedia in Svizzera, morti e feriti per un incendio in un bar

Esplosione di origine sconosciuta in un locale della lussuosa località sciistica alpina svizzera di Crans-Montana è avvenuta intorno all'1.30, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno

01 Gen 2026 - 08:58
crans-montana
