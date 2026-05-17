Chi è Kami Rita Sherpa, l'uomo che ha scalato l'Everest per la 32esima volta

È soprannominato "l'uomo dell'Everest" tanta è l'affinità di quest'uomo con la vetta più alta del mondo. Lui è l'alpinista nepalese Kami Rita Sherpa che in queste ore ha stabilito un nuovo record raggiungendo la vetta del monte per la 32esima volta. Con lui la 52enne Lhakpa Sherpa, 52 anni, soprannominata la 'regina della montagna". In queste ore i due alpinisti sono stati elogiati dal premier Balendra Shah che sui social si è congratulato per il loro "incrollabile coraggio" e la "ferrea disciplina". "Gli alpinisti nepalesi hanno ancora una volta fatto la storia su questa gloriosa montagna" ha aggiunto.