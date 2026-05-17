Chi è Kami Rita Sherpa, l'uomo che ha scalato l'Everest per la 32esima volta

© Ansa
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È soprannominato "l'uomo dell'Everest" tanta è l'affinità di quest'uomo con la vetta più alta del mondo. Lui è l'alpinista nepalese Kami Rita Sherpa che in queste ore ha stabilito un nuovo record raggiungendo la vetta del monte per la 32esima volta. Con lui la 52enne Lhakpa Sherpa, 52 anni, soprannominata la 'regina della montagna". In queste ore i due alpinisti sono stati elogiati dal premier Balendra Shah che sui social si è congratulato per il loro "incrollabile coraggio" e la "ferrea disciplina". "Gli alpinisti nepalesi hanno ancora una volta fatto la storia su questa gloriosa montagna" ha aggiunto.
Kami Rita Sherpa, 56 anni, ha raggiunto per la prima volta la vetta del Monte Everest, di 8.849 metri, nel 1994 mentre lavorava per una spedizione commerciale. Da allora, ha scalato la vetta quasi ogni anno, come guida per i suoi clienti. Lhakpa Sherpa, invece ha raggiunto la cima dell'Everest per la prima volta nel 2000, diventando la prima donna nepalese a scalare e discendere con successo la montagna più alta del mondo.