Elicottero militare italiano precipita in Bosnia: ci sono vittime

Nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, nella zona di Brcko in Bosnia-Erzegovina, un elicottero italiano, un CH 47, impegnato nell'ambito dell'operazione EUFOR Althea è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. I soccorsi sono prontamente intervenuti. La notizia è stata confermata all'agenzia di stampa Ansa di Sarajevo dal sindaco di Brcko, Sinisa Milić. "Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite. Tutte sono state curate in un ospedale di Brcko. Il personale medico è in stato di allerta", ha aggiunto Milić.