E' morto Yume, il cane di Vladimir Putin

La passione per gli animali in generale e per i cani in particolare del Presidente della Russia è particolarmente nota. E' rimasto nell'immaginario collettivo un suo intervento quando era ospite, nell'ottobre del 2017, in Turkmenistan. Il presidente Gurbanguly Berdymukhamedov, gli aveva fatto trovare chiuso in una gabbietta il cucciolo di un cane pastore dell'Asia Centrale. Il presidente turkmeno lo aveva trascinato per la collottola, sollevandolo in aria come un oggetto e Vladimir Putin non aveva sopportato quel trattamento: era intervenuto togliendoglielo dalle mani e portandoselo al petto, accarezzandolo dolcemente e rassicurando l'animale. Quel cane è ancora con Putin, si chiama Verni.