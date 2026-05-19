E' morto Yume, il cane di Vladimir Putin

© Getty
© Getty
© Getty
© Getty
La femmina di Akita giapponese aveva 12 anni. Fu donata al presidente russo della prefettura di Akita in segno di amicizia per la solidarietà ricevuta nel 2012 dopo il terremoto e il conseguente tsunami di Tōhok
E' morta Yume, la femmina di Akita giapponese che il Giappone aveva regalato, da parte della prefettura di Akita a Vladimir Putin in segno di amicizia per la solidarietà ricevuta nel 2012 dopo il terremoto e il conseguente tsunami di Tōhoku. Yume aveva 12 anni e fu consegnata al leader russo a Sochi, quando ci fu l'incontro tra quest'ultimo e l'allora primo ministro del Giappone, Shinzo Abe. Sempre la prefettura di Akita aveva donato a Putin, l'anno dopo l'arrivo di Yume, anche un gatto siberiano, chiamato Mir, pure lui morto nel dicembre del 2024.
La passione per gli animali in generale e per i cani in particolare del Presidente della Russia è particolarmente nota. E' rimasto nell'immaginario collettivo un suo intervento quando era ospite, nell'ottobre del 2017, in Turkmenistan. Il presidente Gurbanguly Berdymukhamedov, gli aveva fatto trovare chiuso in una gabbietta il cucciolo di un cane pastore dell'Asia Centrale. Il presidente turkmeno lo aveva trascinato per la collottola, sollevandolo in aria come un oggetto e Vladimir Putin non aveva sopportato quel trattamento: era intervenuto togliendoglielo dalle mani e portandoselo al petto, accarezzandolo dolcemente e rassicurando l'animale. Quel cane è ancora con Putin, si chiama Verni.