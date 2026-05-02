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l'ultima provocazione con l'IA

Donald Trump, la foto fake del bagno nella Reflecting Pool

Il presidente americano pubblica su Truth un'immagine realizzata con l'Ia assieme a Vance, Rubio, Burgum e altri nella Reflecting Pool

02 Mag 2026 - 17:32
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donald trump