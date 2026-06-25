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si teme una strage

Devastante terremoto in Venezuela: le prime immagini

Crollati edifici anche a Caracas, si scava tra le macerie. Popolazione in strada

25 Giu 2026 - 06:39
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