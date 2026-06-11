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A Malaguf, fuori Palma

Incendio a Maiorca, le fiamme nell'appartamento in una località turistica: due morti | Le foto

Nell'incendio sono morte due persone, ubriache mentre tentavano di fuggire, e sono rimaste feriti in 24

11 Giu 2026 - 12:00
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