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zona messa in sicurezza

Damasco, la doppia esplosione vicino all'hotel di Macron

Testimoni hanno visto una colonna di fumo alzarsi dalla zona, mentre diverse ambulanze sono giunte sul posto. Le forze di sicurezza si sono dispiegate in massa, bloccando gli accessi

07 Lug 2026 - 12:27
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