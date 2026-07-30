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Le immagini impressionanti

Creta, incendi devastano il sud dell'isola

Nella giornata di mercoledì due pompieri sono deceduti mentre combattevano contro le fiamme, 8mila evacuati

30 Lug 2026 - 09:05
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