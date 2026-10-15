Crans-Montana, il Comune presenta il progetto di una palizzata davanti al Constellation

Il legale assicura che i luoghi non sarebbero "toccati" e precisa che i lavori consentirebbero di "offrire un luogo più dignitoso per le vittime". Gli inquirenti hanno rilasciato il nulla osta a condizione che la palizzata "sia allestita attorno ai luoghi senza recarvi danno né tantomeno toccarli, compresa la veranda". La nuova struttura "dovrà inoltre essere progettata e installata - precisano nella nota le procuratrici Catherine Seppey e Victoria Roth - in modo da poter essere smontata o spostata, in tutto o in parte, senza indugio dal Comune di Crans-Montana e a sue spese, qualora le necessità della procedura penale dovessero richiederlo".