Crans-Montana, il Comune presenta il progetto di una palizzata davanti al Constellation

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Il Comune di Crans-Montana vuole costruire una "palizzata" in legno intorno al Contellation, il discobar teatro della tragedia di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Il progetto - secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta - è già stato autorizzato dalla procura del Vallese che indaga sulla strage e che ha posto sotto sequestro l'immobile. L'intervento verrebbe realizzato "per ragioni igienico-sanitarie, ma soprattutto per consentire un raccoglimento dignitoso, in particolare in vista di una cerimonia commemorativa del 1° gennaio 2027 (ma cerimonia spostata a Grône, ndr)", spiegava, in una lettera ai magistrati, l'avvocato del municipio, Gaspard Couchepin.
Il legale assicura che i luoghi non sarebbero "toccati" e precisa che i lavori consentirebbero di "offrire un luogo più dignitoso per le vittime". Gli inquirenti hanno rilasciato il nulla osta a condizione che la palizzata "sia allestita attorno ai luoghi senza recarvi danno né tantomeno toccarli, compresa la veranda". La nuova struttura "dovrà inoltre essere progettata e installata - precisano nella nota le procuratrici Catherine Seppey e Victoria Roth - in modo da poter essere smontata o spostata, in tutto o in parte, senza indugio dal Comune di Crans-Montana e a sue spese, qualora le necessità della procedura penale dovessero richiederlo".