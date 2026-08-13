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Ha lasciato il Centro Ustioni del Niguarda

Crans-Montana, dimessa anche l'ultima paziente ricoverata a Milano

A comunicarlo è l'assessore al welfare della Lombardia, Bertolaso: "Missione compiuta, tutti e 12 sono tornati a casa. Notizia che ci riempie di gioia"

13 Ago 2026 - 21:04
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