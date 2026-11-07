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Morti e feriti nell'episodio

Vetrine rotte e l'automobile dell'autore della sparatoria: le immagini da Cracovia

Sarebbe un 25enne polacco colui che ha aperto il fuoco indiscriminatamente sui passanti con un fucile semiautomatico AR-15. Avrebbe agito da solo

07 Nov 2026 - 18:12
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