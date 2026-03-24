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Colombia, precipita aereo militare: oltre 60 morti

Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo da Puerto Leguizamo, vicino al confine meridionale con Ecuador e Perù

24 Mar 2026 - 06:43
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