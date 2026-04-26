Chi è Cole Tomas Allen, il sospetto attentatore

Cole Tomas Allen è un 31enne californiano: ha conseguito lauree in ingegneria meccanica e informatica e sul social network LinkedIn, c'è una sua foto con toga e tocco dopo aver conseguito un master in informatica presso la California State University-Dominguez Hills. Nel 2024 l'azienda C2 Education che offre consulenza per l'ammissione al college e servizi di preparazione ai test per studenti lo indicava come insegnante del mese.