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Chi è Cole Tomas Allen, il sospetto attentatore

L'azienda C2 Education lo aveva indicato come insegnante del mese nel 2024

26 Apr 2026 - 08:30
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Cole Tomas Allen è un 31enne californiano: ha conseguito lauree in ingegneria meccanica e informatica e sul social network LinkedIn, c'è una sua foto con toga e tocco dopo aver conseguito un master in informatica presso la California State University-Dominguez Hills. Nel 2024 l'azienda C2 Education che offre consulenza per l'ammissione al college e servizi di preparazione ai test per studenti lo indicava come insegnante del mese.

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