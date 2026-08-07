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il cantiere del presidente Usa

Casa Bianca, proseguono i lavori per la nuova sala da ballo

L'opera edile da 400 milioni di dollari voluta dal presidente Donald Trump nell'area dell'ex Ala Est

07 Ago 2026 - 21:33
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