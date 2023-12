31 dicembre 2023 12:07

Capodanno 2024, i festeggiamenti nel mondo

Dall'Australia all'Indonesia: ecco i primi Paesi in cui è già scoccata la mezzanotte e si festeggia il nuovo anno. Il 2024 è arrivato per primo nell'atollo di Kiritimati, dove vivono circa 5mila persone, l'isola più grande dell'arcipelago oceanico del Kiribati. La città più grande che per prima ha visto l'arrivo del nuovo anno è Auckland, in Nuova Zelanda, alle 12 italiane.