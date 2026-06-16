Usa, precipita B-52 dell'aeronautica: otto morti

Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards (California) nel deserto del Mojave. In seguito allo schianto tutte e otto le persone che si trovavano a bordo del mezzo hanno perso la vita. L'incidente si è verificato a quasi un anno di distanza dai fatti del luglio 2025, quando il pilota di un aereo di linea regionale in volo sopra il Nord Dakota ha effettuato una virata brusca e inaspettata per evitare una possibile collisione in volo con un bombardiere militare B-52 che si trovava sulla sua traiettoria.