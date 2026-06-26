Caldo record in Francia, studenti alla prova di maturità in un parcheggio sotterraneo

Un gruppo di studenti maturandi francesi si è trovato costretto a sostenere l'esame orale di francese del baccalauréat (equivalente transalpino della maturità) nel parcheggio sotterraneo della loro scuola, la Gustave Eiffel di Rueil-Malmaison, nel dipartimento di Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi. Una soluzione ''non ideale'', come dichiarato dal ministro dell'Istruzione, Edouard Geffray, intervistato da Bfmtv. "Non è nemmeno l'arte di arrangiarsi, è questione di sopravvivenza", ha dichiarato da parte sua l'insegnante e consigliera locale d'×le-de-France, Julie Garnier, intervistata dall'agenzia France Presse. Garnier ha pubblicato sul suo profilo X una foto in cui si vedono banchi e sedie sistemati nel parking sotterraneo, senza luce naturale, con tanto di pozzanghera a terra. Aggiunge che tutto ciò è stato allestito a Rueil-Malmaison per l'orale di francese.