Parigi ha autorizzato la balneazione in uno dei suoi canali per offrire ai residenti un po' di sollievo dalle alte temperature in arrivo. Si tratta della seconda ondata di caldo di quest'anno, dopo la settimana insolitamente torrida di maggio che ha fatto registrare temperature record in metà del Paese. Durante quei sette giorni molti giovani si sono tuffati nel canale senza autorizzazione. Mercoledì sera, invece, sotto la supervisione di bagnini, si potrà fare il bagno in un tratto del Canal Saint-Martin, nella zona est della città.