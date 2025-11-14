Logo Tgcom24
In Svezia

Bus contro una pensilina a Stoccolma, "morti e feriti"

L'incidente è avvenuto nel quartiere di Ostermalm. Sul posto sono giunte numerose ambulanze e un elicottero di soccorso. L'autista del mezzo è stato arrestato e l'incidente è stato classificato come omicidio colposo aggravato.

14 Nov 2025 - 17:22
