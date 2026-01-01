Logo Tgcom24
"non ci sono rischi di altri crolli"

Brucia chiesa in centro ad Amsterdam, crolla il campanile

L'edificio, non lontano dal Vondelpark, ha preso fuoco durante la notte di Capodanno

01 Gen 2026 - 11:20
